Charleroi : de nouveaux terrains multisports dans les quartiers d'ici 2024

La Ville de Charleroi investit 1.236.000€ pour le sport dans les quartiers. Cet argent va servir à rénover des infrastructures existantes mais aussi à construire de nouveaux espaces multisports. Un budget sera également consacré à l'installation de buts ou de paniers de basket. Les travaux s'étaleront jusqu'à la fin de la législature en 2024. Lodelinsart, Gosselies, Marchienne-au-Pont, Montignies-sur-Sambre, Marcinelle, tout le territoire communal est concerné. Objectif : amener le sport dans les quartiers où de nombreux jeunes ne sont pas affiliés à des clubs sportifs.

"On ne veut pas uniquement construire des infrastructures, on veut aussi les utiliser afin de recréer de la vie et des animations dans les quartiers, favoriser des espaces intergénérationnels et raccrocher, par le biais de l’activité physique en extérieur, des jeunes à une vraie dynamique citoyenne", précise l’Echevin carolo en charge des Sports et de la Jeunesse, Karim Chaïbaï.