Charleroi : consommer en mode "zéro déchets", c'est possible avec Happy Vrac

Happy Vrac, c'est l'idée d'une habitante de Viesville qui, depuis début décembre, vend, via un seul site internet, toute une série de produits "zéro déchets". Et ça marche : il y a une demande et les premiers clients sont déjà fidélisés.



Il y a des légumes mais aussi des pâtes, du chocolat, du shampooing ou d’autres produits d’hygiène corporelle. La gamme de produits est variée. Mais, ici, les bocaux consignés remplacent les emballages avec comme objectif de générer le moins de déchets possibles.



Ingrid Rennoir, la créatrice d'Happy Vrac, explique : "Ce qu’on essaie de faire, c’est de proposer des produits à la fois bios et non bios parce que je pense que ça doit être accessible à tout le monde et ce qu’on vise surtout c’est le zéro déchets et le local aussi. Donc on va éviter de faire importer des produits qui viennent de loin si on peut les avoir au bout de la rue."



Le principe est simple : on commande sur internet et Ingrid Rennoir regroupe ensuite les produits via ses quelques points d'approvisionnement constitués par exemple de fermiers et de grossistes. Cette démarche, qui permet le zéro déchet, répond à une demande. Anne-Sophie Staquet est une des premières clientes. Elle vient chercher son panier en plein coeur de Charleroi dans l’un des trois ou quatre points d'enlèvements d'"Happy vrac". Sa motivation est limpide : "Je veille à réduire au maximum la production de déchets, notamment de déchets plastiques, de notre famille. Et donc évidemment le vrac prend toute sa place et donc la facilité d’Happy Vrac c’est de pouvoir faire ses petites courses en ligne et de recevoir son panier commandé. Donc c’est vraiment pratique."



Pour l'instant Ingrid Rennoir gère seule Happy Vrac. Mais si le concept s'étend, séduit et se fait connaître, elle devra rapidement s'entourer de collaborateurs.