Charleroi : conseil communal de rentrée sans Paul Magnette et sans ISPPC

Conseil communal de rentrée ce lundi soir à Charleroi. Et la séance s'est tenue, c'est assez rare pour le souligner, en l'absence du bourgmestre Paul Magnette (PS).



L’autre fait important de la soirée a été l’absence, aussi, d'interventions sur l'ISPPC, l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi, secouée ces derniers jours par des procédures de recrutement douteuses. Le débat a en effet été refusé par le bureau du conseil communal.



Le chef de groupe PTB, Germain Mugemangango, qui voulait aborder la question, a néanmoins réessayé en début de séance. Mais la réponse du directeur général de l'administration a évoqué une demande formulée trop tard, hors-délai. Et puis cela n'avait pas été retenu par le bureau du conseil.



Cela dit, Jean-Philippe Preumont, le chef de groupe PS, a tout de même tenu à répondre au conseiller communal PTB : "Ici objectivement, (…) je rappelle qu’une intervention ou une question d’actualité, c’est un conseiller communal qui s’adresse à un membre du collège qui est responsable d’une matière. Que je sache ici, aucun des membres du collège déjà ne siège à l’ISPPC et aucun des membres du collège n’est, pour l’instant, informé de l’état des lieux de la situation à l’ISPPC. Donc, me semble-t-il, tenir ce débat-là ici aujourd’hui, c’était prématuré."



A l'ISPPC, un conseil d'administration se tiendra lundi prochain. Une assemblée générale devrait aussi être organisée dans la foulée.