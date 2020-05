Charleroi: condamnation à 40 mois de prison pour deux tentatives d'enlèvement

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné un homme le 27 ans pour deux tentatives d'enlèvement sur des jeunes filles. Les faits se sont produits en décembre dernier, à Gosselies. Selon la Nouvelle Gazette, cet Anderlechtois a d'abord abordé une jeune fille à l'arrêt de bus, lui demandant si elle n'avait pas vu une petite fille avec un manteau blanc. Devant le mouvement de recul de la jeune fille, il a quitté son véhicule et l'a poursuivie jusque dans un snack, où elle avait trouvé refuge. Quelques minutes plus tard, la même scène s'est déroulée dans un autre quartier. Il a abordé une jeune fille de 21 ans , en tenant des propos obscènes et menaçants. L'homme écope de 40 mois de prison dont 18 fermes (et 5 ans de sursis probatoire). Les deux jeunes filles souffrent, elles, toujours de séquelles de cette tentative d'enlèvement.