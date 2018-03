Charleroi: cinq et sept ans de prison requis pour un jet de pavé mortel

Le tribunal correctionnel de Charleroi a poursuivi l'examen du dossier d'entrave méchante à la circulation qui avait entraîné la mort d'un automobiliste, en décembre 2014, à Marcinelle. Deux mineurs avaient jeté des pavés depuis le pont de l'autoroute, tuant un père de famille. Le parquet a requis des peines de cinq et sept ans de prison.

La nuit du 14 décembre 2014, Grégory Aldruide circulait sur la bretelle autoroutière de l'A503 à Marcinelle lorsqu'une dalle de cinq kilos a traversé son pare-brise, le blessant mortellement au thorax. La victime était âgée de 32 ans et était père de quatre enfants. Deux mineurs, Seyfi L. et Francesco P., avaient été interceptés alors qu'ils erraient dans le quartier. Ils ont fini par reconnaître qu'ils s'amusaient cette nuit-là à desceller des dalles de trottoir pour les jeter sur l'autoroute du haut d'un pont.

Vu la gravité des faits, les juridictions de la jeunesse se sont dessaisies du dossier au profit du tribunal correctionnel de Charleroi. Selon Me Coudou, conseil de la veuve de Grégory Aldruide, un SDF qui dormait dans une tente à proximité a entendu les prévenus "rire à gorge déployée" lorsque l'une des pierres a atteint le véhicule de la victime. L'avocate a réclamé 80.000 euros sur un montant principal de 150.000 euros. Les autres parties civiles ont évoqué la responsabilité commune des deux prévenus qui ont décidé ensemble de participer à "cette roulette russe", même si le pavé mortel a été lancé par Seyfi L. Tous estiment également que les parents, civilement responsables, ont fait preuve de manquements en matière d'éducation et de surveillance.

"C'est la vie d'un homme que vous avez prise. Ce sont quatre orphelins et une veuve que vous laissez derrière vous", a clamé la première substitute Vairon qui a rappelé le parcours de délinquant des deux jeunes, passés tous les deux en IPPJ et pour lesquels aucune mesure n'a fonctionné. Seyfi L. a d'ailleurs entamé sa majorité avec une condamnation à 40 mois avec sursis pour braquages. Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis des peines de cinq ans de prison pour Francesco P. et de sept ans pour Seyfi L.

Me Martines, conseil de Francesco P., a contesté la circonstance aggravante d'avoir entraîné la mort de la victime et sollicité une peine de travail. L'avocate explique que son client a effectivement lancé des pavés, uniquement pour les voir s'écraser sur le sol, en prenant garde de ne pas toucher de voiture. Elle ajoute que son client a déjà passé 208 jours en IPPJ et qu'il peut encore payer sa dette en s'insérant dans la société et en travaillant.

Suite des plaidoiries le 12 avril.