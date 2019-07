Charleroi : cinéma en plein air et gratuit dès ce mardi soir sur la place de la Digue

Quand il fait beau, on n’a pas forcément envie de s’enfermer dans une salle de cinéma. Alors, si l’on veut quand même assister à la projection d’un film, la solution consiste sans doute à profiter du septième art à l’extérieur.



Et, pour ceux qui sont intéressés, le Quai 10 de Charleroi relance sa saison de cinéma en plein air intitulée "Un soir sous les toiles". Durant les mois de juillet et août, les films seront projetés sur la place de la Digue mais aussi au quai 10, côté jardin.



La première séance de la place de la Digue est prévue pour ce mardi 16 juillet en soirée avec la projection du célèbre chef-d’œuvre "La La Land", succès du box-office !



Pour Matthieu Bakolas, le directeur du cinéma Quai 10, "Le concept du cinéma en plein air est assez simple et ça part d’un constat : c’est que le cinéma en été, ce n’est pas ce que les gens font en premier lieu. Quand il fait beau, ils ont tendance à déserter un peu les salles. Et donc on s’est dit qu’on allait faire sortir les écrans et le cinéma pour aller à la rencontre des gens. Et puis c’est aussi une manière d’offrir quelque chose au public carolo vu que les séances sont gratuites. Pour le choix des films proposés, c’est un choix difficile parce qu’on essaie de faire plaisir au plus grand nombre. C’est pour ça qu’on essaie de trouver des films grand public, légers et en version française de manière à ce que ce soit accessible à tous. Et donc en général, on reprend les grands succès de l’année pour les reproposer pendant les séances en plein air."



Les films seront projetés vers 22h00, une fois la nuit tombée. Il y en a trois prévus sur la place de la Digue ces 16, 26 et 30 juillet 2019. Pour plus d’informations sur l’opération "Un soir sous les toiles", rendez-vous sur le site web du Quai10.