Charleroi célèbre le retour du festival Bis-Arts dans un village de chapiteaux

Des spectacles de cirque, de théâtre ou de danse hors du commun dans des lieux hors du commun. C’est le principe du festival Bis-Arts qui démarre ce vendredi 29 octobre à Charleroi. Pour cette édition post-Covid, le Palais des Beaux-Arts (PBA) a investi un lieu inédit : le site de l’ancien hôpital civil de Charleroi avec un village de chapiteaux où se dérouleront la plupart des spectacles.



Pierre Bolle, le directeur du PBA, explique la genèse du projet : "On a voulu cultiver le côté magique d’un village de chapiteaux en plein centre-ville. Il se fait qu’effectivement, sur l’emplacement de l’hôpital civil qui a été démoli, il y avait une grande surface vacante et c’est donc pour moi, depuis trois ans, la véritable envie de concrétiser un rêve. Parce que ce festival existe quand même depuis 1993. On a d’ailleurs toujours fait beaucoup de cirque, on a fait des chapiteaux mais on n’a jamais pu le faire au centre-ville. Donc, voilà, c’est une édition tout à fait particulière et, en plus, le fait de faire des chapiteaux, ça permet d’être très visible au centre-ville et d’aller vers un public extrêmement familial. Et ça, je pense qu’après la période qu’on a vécue, c’était vraiment important. Alors ce sont des spectacles insolites dans des lieux insolites. Et donc même le cirque est insolite parce que c’est du nouveau cirque. Avec des performances évidemment comme l’acrobatie et le trapèze mais ça a la fusion du nouveau cirque avec la musique qui imprègne tout le spectacle, etc."



Le festival Bis-Arts, c’est jusqu’au 6 novembre à Charleroi. Le Covid Safe Ticket est nécessaire mais des tests PCR, rapides et gratuits, sont proposés à l’entrée du festival. Toutes les infos se trouvent sur le site web du Palais des Beaux-Arts.