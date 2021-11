Charleroi : Bone Therapeutics trouve un partenaire chinois pour la régénération osseuse

Bone Therapeutics, entreprise basée à Gosselies (Charleroi) et spécialisée dans la thérapie cellulaire osseuse, a conclu un accord non contractuel avec la société chinoise Link Health pour le développement, la fabrication et la commercialisation d’Allob, le principal programme clinique de la société. L’accord devrait être conclu d’ici la fin de l’année encore.



"Cet accord n’engendrera aucun impact financier immédiat, autre que la prise en charge de tous les coûts de développement, dans la mesure où aucun paiement initial n’est actuellement prévu. Toutefois, Bone Therapeutics sera éligible à des paiements d’étapes commerciales pouvant atteindre jusqu’à 60 millions d’euros au total et à des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre jusqu’à 25% du montant. L’extension de la collaboration de Bone Therapeutics avec Link Health favorisera grandement le développement et la disponibilité potentielle d’Allob dans le monde, au bénéfice des patients présentant un fort besoin médical dans des conditions orthopédiques", commente Miguel Forte, CEO de Bone Therapeutics.



Allob est actuellement évalué dans une étude réalisée sur des patients présentant des fractures de l’os du tibia à haut risque. Cette étude évaluera et comparera contre placebo, en association avec une chirurgie de stabilisation standard, le potentiel d’Allob pour accélérer la guérison de la fracture après trois mois de suivi et prévenir les complications tardives.