Charleroi : bientôt une plateforme numérique permettant les démarches administratives

La Ville de Charleroi a décidé d’investir 87.000 euros dans une plateforme qui offrira près de 70 démarches administratives en ligne. Pour la Ville, il s’agit d’un nouveau cap en matière de transition numérique.



Concrètement, il s’agit de doter la commune d’un guichet citoyen conçu pour augmenter l’offre de services numériques communaux, améliorer le service aux citoyens et simplifier le travail des agents. Les citoyens et entreprises pourront effectuer leurs demandes en ligne auprès de l’administration 24h/24, via PC ou smartphone, de manière sécurisée en accédant au suivi de l’état d’avancement de leurs dossiers.



En pratique, une fois identifié sur le portail, le citoyen pourra facilement compléter les formulaires relatifs à ses demandes et, lorsque cela sera nécessaire, effectuer ses paiements en ligne.



Tous les documents accessibles actuellement via l’E-guichet de l’Etat civil et Population seront intégrés dans le nouveau système et complétés par de nouveaux services en ligne. 70 démarches administratives seront ainsi réparties en catégories : Etat civil, Population, Organisation d’Evénement, Mobilité, Environnement, Enseignement, Commerce et Entreprise, Urbanisme, Logement, etc. Ces démarches permettront par exemple de signaler la présence d’un dépôt clandestin ou d’un nid-de-poule en voirie, d’introduire une demande d’occupation de la voie publique, de déposer sa candidature pour l’acquisition d’un terrain ou encore d’introduire une demande d’organisation d’événement, de manifestation ou de cortège.



Le formulaire relatif à l’occupation des salles, et plus largement à l’organisation d’événements, sera l’un des premiers à être intégré sur la plateforme. Un outil assurément très utile quand on sait que, actuellement, le citoyen doit chercher puis télécharger le formulaire de demande d’organi­sation d’un événement avant de remplir 30 pages à la main, que ce soit pour un événement de dix ou de 1.000 personnes. A l’heure actuelle toujours, une fois rédigé, le formulaire passe par divers services pour être, au final, présenté au Collège communal. La décision de cette autorité compétente est alors notifiée au demandeur. Un processus qui est clairement trop lourd, inadapté et très long car il faut plus de 20 jours pour obtenir la réponse. L’objectif est donc clairement de passer de ce système archaïque à un processus plus performant et plus rapide. Avec, à la clé, une réduction de la consommation de papier d’environ 45.000 pages, ce qui représente un gain non négligeable au niveau de l’empreinte écologique de la Ville.



La plateforme numérique devrait être opérationnelle au printemps 2021.