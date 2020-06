Charleroi : avec la reprise des interventions, les hôpitaux ont à nouveau besoin de sang

Le confinement a vidé les stocks de sang disponible. Et les besoins ont, heureusement, aussi chuté. Mais, avec la reprise, il faut absolument mobiliser les donneurs. Dans ce but, un centre de dons a été aménagé dans le centre commercial Rive Gauche à Charleroi où une cellule commerciale vide accueille trois ou quatre candidats à la fois. Les autres remplissent leur dossier et font la file les emplettes sous le bras. Il faut dire que la situation est problématique : il y a à peine une semaine de réserve pour assumer la demande dans les hôpitaux de la région de Charleroi.

L’une des infirmières qui réalise les opérations nous explique cette nouvelle situation urgente : "Nous avons subi aussi la période du confinement et du covid-19 notamment avec un ralentissement de la fréquentation de nos donneurs de sang et de nos collectes. Ici, depuis environ deux semaines, la situation dans les hôpitaux se régularise avec, notamment, la reprise des interventions et autres consultations entraînant une surconsommation en produits sanguins. Donc on doit essayer d’augmenter le nombre de donneurs pour subvenir aux besoins des hôpitaux."



S’installer dans les lieux de passage pour attirer de nouveaux donneurs : la stratégie est déjà bien en place. Il faut maintenant toucher les gens pour qu’ils se mobilisent.