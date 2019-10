Charleroi : arrêt de travail des enseignants de l'Athénée Royal Vauban

C’est assez inédit pour être signalé : le personnel de l’athénée Vauban de Charleroi a arrêté le travail ce matin. La 4e heure de cours n’a pas été donnée. La faute à des salaires impayés pour certains professeurs temporaires, autrement dit : non nommés.

Un service en sous-effectif

Le problème est en réalité plus large. Il se situe au niveau du service hennuyer de paiement des salaires. Un service en sous-effectif qui ne parviendrait pas à payer tous les salaires en temps et en heure, c’est en tout cas ce qu’avance la CGSP Enseignement. D’autres écoles seraient donc concernées, y compris du côté de Mons et Tournai.

A Charleroi, l’arrêt de travail n’a duré qu’une heure durant laquelle les élèves sont allés à l’étude. La direction n’avait pas eu vent de cette action spontanée. De son côté, tous les documents ont été rendus dans les délais impartis.