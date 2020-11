Charleroi : "Allô Seniors" pour briser la solitude des aînés en ces temps difficiles

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le Service des Aînés de la Ville de Charleroi propose, depuis peu, un dispositif solidaire pour apporter de l’aide aux seniors les plus isolés et de ce fait les plus vulnérables.



Le principe est on ne peut plus simple : les personnes qui en font la demande seront inscrites sur une liste de contacts et seront appelées plusieurs fois par semaine par un agent du Service des Aînés pour vérifier qu’elles se portent bien. Et, en cas de besoin d’aide plus spécifique, l’agent pourra orienter la personne vers le service adéquat : le CPAS pour des aides, des soins et des repas à domicile par exemple, ou la plateforme Charleroi Solidaire afin de solliciter l’aide d’un bénévole pour aller à la pharmacie, faire des courses ou encore sortir un animal de compagnie. Ce dispositif permettra d’apporter de la chaleur, du réconfort et du soutien moral aux personnes souffrant d’isolement. Et de maintenir ainsi le lien social indispensable en cette période de confinement.



Partant des constats tirés du confinement du printemps dernier, Philippe Van Cauwenberghe (PS), président du CPAS et en charge de la politique des Aînés de la Ville de Charleroi, a proposé cette nouvelle action au Collège communal : "La crise sanitaire a mis en évidence des besoins de citoyens aînés qui ne font pas appel aux activités et services actuels du service des aînés de la Ville mais qui n’ont pas forcément un besoin récurrent des services du CPAS. […] Je souhaite venir en aide à ces personnes que nous ne connaissons pas mais qui ont besoin d’un soutien, besoin de nous. Nous faisons un maximum pour aider le plus grand nombre de nos concitoyens. Personne ne doit rester au bord de la route, encore moins nos aînés."



Alors, si vous habitez Charleroi et que la solitude vous pèse ou que vous avez besoin d’aide, appelez gratuitement le 0800 300 24 pour vous inscrire ou inscrire toute personne âgée qui aurait besoin d’aide. Les agents qui vous y répondront ont été spécialement formés à l’accueil téléphonique et au public senior. Le service est accessible du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h30.