Charleroi : alerte à l'arnaque par de faux agents du CPAS

Les responsables du CPAS de Charleroi viennent d’apprendre que des individus, se présentant comme des agents du CPAS, font du porte à porte dans le centre de Charleroi, soi-disant pour réduire la facture d’énergie.



Ils précisent qu'il s’agit bien évidemment d’une arnaque.



Ils rappellent que les agents du CPAS de Charleroi se rendent uniquement au domicile des bénéficiaires et doivent pouvoir présenter une carte avec leur nom et le logo du CPAS.



Dès lors, les responsables du CPAS de Charleroi invitent les citoyens à la plus grande prudence et à ne pas laisser rentrer ces personnes dans leur domicile.