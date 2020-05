Charleroi : Air Belgium postpose la reprise des vols vers les Antilles au 24 juin

Air Belgium ne reprendra pas ses vols à destination de la Guadeloupe et de la Martinique avant le 24 juin. C’est ce qu’annonce ce mercredi la compagnie aérienne sur son site internet.



L’entreprise, qui opère au départ de l’aéroport de Charleroi, justifie cette décision par l’interdiction de voyage émise par le gouvernement belge jusqu’au 15 juin inclus. Les vols auraient normalement dû reprendre le 3 juin, avait-elle annoncé il y a quelques semaines.



Les passagers concernés par un report de vol seront contactés dans les prochains jours.



Air Belgium dit aussi attendre, comme les compagnies françaises, une communication officielle et claire de l’Etat français, notamment quant aux mesures à respecter ou sur les conditions de reprise.



Plusieurs mesures sanitaires spécifiques seront mises en place afin de garantir une sécurité maximale aux passagers et au personnel. Elles seront mises en ligne prochainement sur le site web de la compagnie.

