Charleroi : accord de majorité entre PS, Ecolo et C+

Cette fois, c'est fait. A Charleroi, il y a un accord de majorité entre le PS, Ecolo et C+, liste de tendance CDH. Un accord qualifié par les chefs de file de "progressiste, qualitatif et équilibré" pour poursuivre le redressement de Charleroi. La nouvelle majorité comptera 33 sièges sur 51.



Le MR valse donc dans l'opposition aux côtés du PTB, de Défi et du Parti populaire.



La répartition des postes n'est pas encore connue.



Les instances de chaque parti doit encore valider cet accord.



Ce n'est que lundi que la composition du futur collège communal sera dévoilée.