Charleroi a un nouveau plan de stationnement

De nouvelles règles pour le parking payant à Charleroi. Le conseil communal a approuvé le nouveau plan de stationnement hier. Des zones rouges étendues, plus de places pour les personnes à mobilité réduites et une philosophie qui pousse à plus de roulement au niveau des zones 30 minutes et des zones bleues ; voilà les grandes lignes du nouveau règlement de stationnement de la ville de Charleroi. Le conseil communal l’a approuvé hier. On vous donne le détail.

Le premier changement à noter, c’est l’extension de certaines zones rouges. Ce sont donc les zones limitées à deux heures de stationnement maximum et où les tarifs sont plus élevés. Elles seront étendues à la grand-rue au niveau de Ville 2, au bas de l’avenue Paul Pastur, à l’avenue Meurée et le début de l’avenue Mascaux. Notez qu’il s’agit ici – des grands axes d’entrée dans Charleroi.

A côté de cela, le plan de stationnement prévoit aussi de simplifier le système pour les places limitées à 30 minutes. Elles seront plus visibles grâce à des panneaux de couleur magenta. Cela pour éviter de perdre du temps en se rendant à l’horodateur alors que le stationnement y est gratuit pendant 30 minutes.

Autre changement, celui des redevances, comprenez les amendes à payer en cas de dépassement. Dans ces deux zones (30 minutes et zones rouges), le système devient évolutif. L’amende sera moins élevée si vous ne dépassez que de quelques minutes. Par contre, si vous dépassez largement, elle sera doublée.

L’idée c’est donc de favoriser le roulement au niveau des places de parking comme l’explique Xavier Desgain, échevin écolo de la mobilité à Charleroi. "On ajoute effectivement des dispositions pour créer des zones 30 minutes et 120 minutes sur lesquelles on veut vraiment organiser un plus grand roulement et on étend des zones blanches dans certains quartiers parce que les riverains ont désormais des difficultés pour trouver des places et s’y garer". Les zones blanches sont en fait les zones situées près des zones rouges où le stationnement est gratuit seulement à la demi-journée. Le but des autorités ici est d’éviter un report de stationnement dans les rues avoisinantes des zones rouges.

Voilà pour les nouveautés. Par contre, le prix des abonnements intraring lui ne change pas. Près de 5500 carolos les utilisent que ce soit les cartes riverains ou les abonnements payants.

Plus de place PMR

Les autorités ont aussi voulu mettre le focus sur les personnes à mobilité réduites. Le nombre de place va être doublé et il ne faudra plus enregistrer sa plaque lorsqu’on se gare. C’est ce qu’explique Antoine Tanzili, directeur de la région communale autonome de Charleroi. "On s’est rendu compte que pour la plupart des personnes à mobilité réduite, il ne sert strictement à rien d’avoir un abonnement qui vous donne la gratuité s’il n’y a pas d’emplacement et si vous devez faire 600 mètres pour trouver une place gratuite donc nous avons inversé la logique, nous sommes revenus à une logique où c’est la carte PMR qui donne le droit".

A noter que ce plan entrera donc en vigueur le 1er janvier 2022 et sera valable jusqu’en 2025.