Charleroi : 75% des projets financés par un micro-crédit réussissent

Vous souhaitez ouvrir un magasin de vêtements, monter un salon de coiffure ou lancer une sandwicherie, mais les banques ne veulent pas vous financer ? Tout n'est pas perdu. Vous êtes peut-être dans les conditions pour recevoir un micro-crédit ! Le principe est simple : une coopérative à finalité sociale prête de l'argent à ceux dont les banques ne veulent pas.



Laurie Bricourt, par exemple, a ouvert sa sandwicherie au début janvier 2019, rue de Montigny à Charleroi. C'est d'abord l'histoire d'un coup de coeur pour le bâtiment en novembre dernier. Avant un coup de bambou : "Aller trouver les banques et parler du projet avec un business-plan mais, à l’heure actuelle, les banques ne cachent pas que le secteur horeca leur fait énormément peur."



Impossible dès lors pour elle d'emprunter les 25.000 euros dont elle a besoin pour rénover les lieux. Heureusement, l'asbl " Je créé mon job " lui donne un coup de main et la met en relation avec la coopérative Microstart et David Taquin qui explique : "Notre rôle c’est vraiment de promouvoir l’inclusion financière pour des personnes qui sont déjà une activité et qui veulent développer leur activité. Ou des starters, des gens qui veulent devenir indépendants et créer leur commerce mais qui n’ont pas accès à un financement. On a un taux de survie des start-ups qui est de 75%, ce qui est beaucoup plus que la moyenne nationale et, généralement, elles créent de l’emploi."



Grâce aux 13.500 euros empruntés à la coopérative, Laurie Bricourt a pu ouvrir son magasin et, aujourd'hui, outre elle-même, elle emploie deux personnes. Elle veut donc lancer un message d'encouragement à ceux qui hésitent à franchir le pas.



Précisons enfin que nous sommes dans la semaine du microcrédit en Belgique. La thématique de cette année est " Quartier cherche entrepreneur" et est tournée vers le commerce de proximité. Toute info se trouve sur le site web de Microstart.