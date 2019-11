Charleroi : 35 personnes comparaissent pour trafic de stupéfiants au tribunal correctionnel

Le procès de 35 prévenus poursuivis pour trafic de stupéfiants a débuté ce lundi matin au tribunal correctionnel de Charleroi. L'instruction d'audience a eu lieu. Quelques prévenus reconnaissent les préventions à leurs charges.



Les suspects sont poursuivis pour avoir contribué à un important trafic de stupéfiants entre 2015 et 2018. Certains des prévenus se sont également rendus à l'étranger dans le cadre de ce trafic.



Pour des raisons de sécurité et vu le nombre de prévenus, le procès est prévu pour deux semaines. L'instruction d'audience a eu lieu ce lundi matin. Quelques prévenus reconnaissent la vente de cocaïne et de cannabis ainsi que la surveillance des plantations de cannabis. Les autres suspects contestent toutes les préventions, dont l'organisation criminelle.



Quelques semaines avant le début du procès, plusieurs pièces à conviction, des écoutes téléphoniques, ont disparu du greffe correctionnel. Le ministère public a confirmé en début d'audience que les pièces ont été retrouvées et restituées au greffe du tribunal correctionnel.



La seconde audience du procès aura lieu ce mardi. Le ministère public prendra la parole pour son réquisitoire.