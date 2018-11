Charleroi: 18 mois de prison pour une maman qui maltraitait son fils de sept mois

Une mère de famille a été condamnée par défaut, ce vendredi, à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Charleroi. Les mauvais traitements infligés à son bébé, initialement qualifiés de "traitements inhumains et dégradants", ont été requalifiés en "délaissement de mineur".

Début 2015, un centre pour femmes battues de la région de Charleroi prévenait les secours. Le bébé de 7 mois d'Audrey M., une des femmes qui s'y était réfugiée, présentait des traces de coups et des signes de malnutrition. Il souffrait en outre d'une pneumonie. Il s'est rapidement avéré que l'enfant subissait des maltraitances durant les week-ends, lorsque Audrey M. était hébergée chez un couple d'amis, Maxime G. et Alexandra L..

A l'audience, Maxime G. a reconnu qu'à plusieurs reprises, il avait donné des "douches tièdes" au petit Nathan afin de calmer ses pleurs ou faire tomber sa fièvre. Pendant ce temps, Audrey, la mère du bébé, ne s'en occupait pas et passait des heures devant sa playstation.

Alexandra L. avait avoué avoir trouvé le bambin seul sous la douche, les talons écorchés, et avoir alerté les deux autres prévenus sans toutefois appeler l'ambulance.

Le parquet de Charleroi avait requis 18 mois de prison pour la mère de l'enfant et Maxime G., poursuivis pour traitements inhumains et dégradants, ainsi que 6 mois de prison pour Alexandra L., pour non-assistance à personne en danger.

Dans le jugement rendu ce vendredi, le tribunal constate que des certificats médicaux et des témoignages attestent bien de la présence de traces de coups et d'hématomes sur le corps du bébé, ainsi que de son état de déshydratation. Pour ce qui concerne les "douches tièdes", le jugement relève que la volonté de faire souffrir le bébé n'est pas prouvée, et qu'il faut donc requalifier les faits en "délaissement de mineur".

La mère, absente de tous les débats, a été condamnée à 18 mois de prison, tandis que Maxime G. écope d'une peine de travail de 140 heures, et qu'Alexandra L. bénéficie de la suspension simple du prononcé de la condamnation.