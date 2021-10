Charl’isol, une plateforme pour accompagner les carolos dans la rénovation de l’isolation de leur maison

La ville de Charleroi et son CPAS lancent la plateforme Charl’isol. L’objectif, encourager les habitants de Charleroi à refaire l’isolation de leur maison, en simplifiant le plus possible la procédure. Ils sont accompagnés de A à Z par des professionnels de l’énergie et du bâtiment. Le CPAS et la Ville de Charleroi mettent de brochures à disposition des intéressés et seront présents deux fois par semaine dans les quartiers concernés.

Un avantage financier

Cette plateforme accompagne l’utilisateur et vise particulièrement celui qui n’a pas beaucoup de revenus. Il pourra dresser le bilan de son isolation. Il sera également informé des primes qui correspondent à son profil. C’est une façon pour le CPAS de faciliter l’isolation des maisons et de soulager le portefeuille du propriétaire. Une différence non négligeable selon Xavier Desgain, échevin à l’énergie et aux bâtiments : "une maison de 100 m2 qui serait une véritable passoire énergétique, coûterait entre 4600 et 6000 euros par an. Si la maison est bien isolée, on redescend à 500 euros par an."