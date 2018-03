Chaque jour, le Centre Antipoisons reçoit 150 appels

De la viande qui a traîné un peu trop longtemps dans le frigo ou un légume toxique avalé par mégarde, et l'intoxication alimentaire n'est jamais loin. En cas de doute, il existe en Belgique un centre Antipoisons. Un centre qui traite chaque jour 150 appels.

Certains de ces appels concernent des intoxications liées à l'alimentation. Sur son site internet, le centre Antipoisons pointe particulièrement les courges et champignons non comestibles, ou encore les mélanges qui ne font pas forcément bon ménage entre certains aliments et des médicaments.

Une grande partie des cas traités concerne cependant une intoxication liée à un à un produit ménager. A ce niveau-là, il convient surtout de retenir que les produits les plus dangereux sont les déboucheurs et les dérivés du pétrole. Mais d'autres informations sont également disponibles sur le site du Centre pour savoir, entre autres, comment réagir si un enfant avale un mégot de cigarette, si le henné peut irriter la peau ou s'il y a danger quand un bracelet fluorescent se brise.

Plus de 50 mille personnes font chaque année appel au centre antipoisons. Au delà du site internet très complet, il existe un numéro de téléphone gratuit accessible 24 heures sur 24: le 070 245 245.