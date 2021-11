Chantiers du rail : les lignes Tournai-Mouscron et Tournai-Lille rouvriront bien le 6 décembre

Les deux chantiers de rénovation des lignes Tournai-Mouscron et Tournai-Lille vont bon train. Le premier a débuté le 30 août. Le second, le 8 novembre. Mais la date de fin sera la même pour tout le monde, confirme Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel: "Ce sera le 6 décembre. Le plus gros de ce chantier de 32 millions d’euros est fait. Pour y parvenir, nos équipes se sont relayées sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, avec une présence maximale de 150 techniciens, à un moment".

En concertation avec la SNCB, Infrabel a fait le choix de renouveler totalement et simultanément l’ensemble des infrastructures plutôt que de travailler "voie par voie". Même si cela ne facilite pas la vie des navetteurs durant cette interruption de 96 jours, cette option a été préférée à un travail de nuit et de week-end qui aurait pu s’étaler sur trois ans.

Des traverses et des ponts

Ces travaux auront permis de rénover complètement 76 kilomètres de rail, 30.000 traverses, neuf aiguillages et cinq ponts. À Tournai, le pont du viaduc (près du cinéma Imagix), datant de 1920, fait l’objet d’un nettoyage en profondeur (sablage en dessous, étanchéité au-dessus). Des déviations sont mises en place depuis le vendredi 12 novembre. Le passage sous ce pont sera à nouveau possible dès ce mercredi 17 novembre.

Durant cette dernière ligne droite, les quais des gares de Froyennes et d’Herseaux seront rehaussés (à une hauteur de 76 centimètres). "Cela facilitera l’embarquement dans les trains pour les voyageurs et limitera les risques de traversées sauvages sur les voies", conclut Frédéric Sacré.