Chantier participatif à Tournai: "moins cher pour les bâtisseurs, enrichissant pour les volontaires"

"Là, je vais faire une mesure en miroir. C’est quelque chose que j’ai appris ici. Je n’avais jamais fait cela avant". Jean-Michel s’applique sur deux planches en bois. Il participe avec sept autres volontaires au chantier organisé par sa fille Diane et son mari Edouard. Il s’agit de construire une maison en ossature bois avec une isolation paille. "En fait, on voulait ouvrir notre chantier aux extérieurs. Mais avant qu’on ne publie notre annonce sur le réseau des chantiers participatifs, nos amis, voisins et familles avaient déjà rempli les cases disponibles."

Il faut dire que les places sont limitées. "S’il y a trop de monde, on est moins efficace". Deux charpentiers liégeois supervisent l’équipe de bénévoles. "C’est la première fois qu’on teste la formule et ça nous plaît", explique l’un des deux frères, Nicolas Dewert. "D’habitude, c’est plus physique car on ne travaille qu'à deux. Ici, on est davantage dans la formation. On donne des instructions à gauche à droite, on explique les choses…" Et que pense-t-il du niveau de la troupe ? "Ils apprennent vite. Ils sont motivés. Ça fonctionne bien."

Ecoutez notre reportage audio sur ce chantier :