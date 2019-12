Chantier du Grand Hôpital de Charleroi: des ouvriers roumains inquiets, un quart de leur salaire prélevé sans explication

En 2019, ce n’est plus aussi flagrant. Le système s’est adapté et les contrôles se sont multipliés. Mais, pour certains travailleurs, les choses n’ont pas vraiment évolué. C’est ce que nous avons constaté en découvrant les témoignages de travailleurs roumains, arrivés en septembre dernier sur le chantier du Grand Hôpital de Charleroi. Ils ont été engagés par la société roumaine Hidroconstructia, société établie à Bucarest, mais ayant par ailleurs un bureau belge et un numéro d’entreprise depuis 2012 à Schaerbeek.

Souvenez-vous : 1989, les négriers de la construction. Un dossier judiciaire qui a démontré toutes les libertés que les entrepreneurs généraux prenaient avec la loi sur les chantiers du pays et, in fine, l’exploitation des travailleurs sur les chantiers.

Ces travailleurs ont des choses à dire et s’étonnent, depuis leur arrivée, de voir systématiquement environ un quart de leur salaire prélevé sans aucune explication. Prélèvement qui est viré ensuite sur un compte roumain. Ils sont inquiets car ils n’obtiennent pas de réponses à leurs questions sur la destination de ces fonds. Voilà qui est étonnant. Et c’est la même chose à la fin de chaque période mensuelle de travail pour chaque travailleur. Sans justification de la part de leur employeur.

Nous rencontrons à Charleroi, un petit groupe de travailleurs : ils sont inquiets et préoccupés. Habillés dans leurs bleus de travail fournis par la société. Tenues impeccables et propres. Nous les rencontrons avant qu’ils ne rejoignent leur chantier. Milena, une collègue de la RTBF qui est d’origine roumaine, traduit notre rencontre.

Colère et étonnement

Les barèmes des salaires de la construction selon la CP124 - © rtbf.be

F.M., 32 ans, de Bucarest, ouvrier de chantier et père de famille est l’un de ces travailleurs. Il ne parle pas le français, ni l’anglais, ni l’allemand. Il nous raconte avec un flux rapide: "J’ai été recruté via une annonce sur un réseau social dans mon pays, avec une proposition de salaire intéressante, j’ai signé mon contrat. Et quand je suis arrivé en Belgique, dans un minibus avec d’autres travailleurs, ils nous ont installés dans une maison de Jumet, louée par la société. Dans cette maison nous sommes plus de vingt travailleurs à manger et à dormir dans des conditions précaires. Chaque pièce est occupée par plusieurs personnes. Nos vêtements sont accrochés aux murs et dans quelques sacs. Il n’y a pas d’armoires. Nous travaillons neuf heures par jour et nous sommes payés pour l’équivalent de huit heures prestées. Nos allées et venues sont contrôlées sur le chantier par ce que nous avons tous un pass digital "Checkin@Work" en règle, avec un contrat signé."

Nous renvoyons de l’argent, c’est vrai, mais nous ne savons pas pourquoi, dans quel but. Ni pour quelles raisons

F.M. nous montre alors un contrat dans lequel il est précisé que le salaire est en lei, la monnaie roumaine, pas en euros. Mais il n’est établi nulle part qu’il doit renvoyer chaque mois une partie de son salaire sur un compte bancaire en Roumanie. "Nous renvoyons de l’argent, c’est vrai, mais nous ne savons pas pourquoi, dans quel but. Ni pour quelles raisons." Devant notre insistance, le travailleur nous répète une deuxième fois ne pas comprendre pourquoi son salaire est raboté de la sorte.

Nous contactons, Carlo Briscolini, le secrétaire régional de la FGTB, qui n’a jamais entendu ou vu une chose pareille: "Sur le papier du contrat, le travailleur serait donc payé tout à fait normalement selon la convention collective CP124, convention qui établit qu’un manœuvre touche 14,590 euros brut de l’heure et un ouvrier qualifié 17,557 euros brut de l’heure. Mais au bout du mois, avec cette ‘retenue salariale inexpliquée’, le salaire de nos témoins frôle dès lors les onze euros brut de l’heure. Et là on est bien en deçà du salaire minimum légal pour des ouvriers opérant sur un tel chantier".

Le discours est le même pour A.P., un autre ouvrier de la même société: "C’est clair: l’offre pour venir travailler en Belgique est alléchante par rapport aux salaires en vigueur dans notre pays. Ici on est certains d’être payé, ce qui n’est pas toujours le cas chez nous. Cependant, je ne sais pas pourquoi ils me prennent une partie de mon salaire en fin de mois."

Les travailleurs nous montrent un carré de papier, manuscrit, avec le montant mensuel et entouré, une somme qui est "prélevée". C’est, apparemment, leur seule fiche de paie: la seule réalité qu’ils connaissent pour justifier leur salaire mensuel. En observant ces petits papiers, nous constatons que le contremaître est calculateur et appliqué dans son travail. Au centime près. Ces fiches de salaire sont d’un autre temps et n’ont aucune valeur légale. Surprenant, ces travailleurs nous déclarent également avoir signé, au même moment que leur contrat d’embauche, une lettre de démission immédiate.

Les sociétés sont devenues expertes dans l’art de ne pas se faire prendre

Cela ne manque pas d’étonner Carlo Briscolini, secrétaire régional de la FGTB, habitué des chantiers et du dumping social, qui avait déjà détecté plusieurs irrégularités dans la région lors de la construction du chantier Rive Gauche notamment.

"Sur leurs contrats, ceux que j’ai pu parcourir, c’est très clair : la convention du secteur de la construction CP124 est plus ou moins respectée. A quelques euros près. Ce qui n’est pas du tout normal, c’est qu’au moment de la paye, ces ouvriers doivent renvoyer dans leur mère patrie, pratiquement un quart du salaire qu’ils ont mérité. Et quand on leur pose la question du pourquoi, ils nous répondent qu’ils ne savent pas. Ce qui est aussi effarant c’est qu’ils offrent, chaque jour, une heure de prestation à leur employeur. Bref, si nous faisons les comptes de ce qu’ils gardent vraiment en poche, ces travailleurs viennent en Belgique et prestent sur un chantier exceptionnel pour un salaire d’environ onze euros brut de l’heure ! C’est hallucinant de voir que, des années après le déclenchement des premières mesures pour contrer le travail au noir, ici, les sociétés sont devenues expertes dans l’art de ne pas se faire prendre mais continuent de tirer des profits sur le dos des ouvriers. Dans le cas présent, c’est même à la limite de l’indétectable. Quant au fait que ces travailleurs nous disent avoir signé une lettre de démission au moment de l’engagement, c’est juste effarant !"