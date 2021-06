Chantier à Charleroi Sud : le métro carolo ne desservira plus la gare dès ce 1er juillet

Les travaux entrepris depuis la mi-avril à la gare du sud de Charleroi par la Ville de Charleroi, le Port Autonome de Charleroi et les TEC, entrent dans une nouvelle phase.



Et, de ce fait, à partir du 1er juillet 2021, le métro carolo ne desservira plus la station pendant une durée estimée à huit mois. Il sera alors impossible pour les voyageurs des TEC de se rendre ou de quitter la gare du Sud en empruntant le métro.



Les lignes de métro seront donc quelque peu modifiées pendant la durée des travaux : le M1 laissera la place au M2, le terminus du M2 deviendra Tirou, le terminus du M3 deviendra Tirou et le terminus du M4 sera provisoirement Villette.



Toutes les correspondances seront possibles entre les stations Beaux-Arts et Waterloo où l’ensemble des lignes de métro passent. Quant aux fréquences, elles resteront identiques mais les horaires changeront. Ces derniers sont disponibles et consultables sur le site web des TEC.