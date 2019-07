Chantier à Charleroi : le ring sera fermé une partie du week-end

Dans le cadre du chantier de réhabilitation du R9, le ring de Charleroi devra être fermé durant la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juillet, de 21h00 à 06h00. Il en sera de même du samedi 20 à 21h00 au dimanche 21 juillet à 16h00 entre la sortie Ville basse (Porte de la Villette) et l’accès depuis l’A503 (Porte de France). Ces fermetures permettront le déplacement de l’échafaudage mobile qui rend possible le travail au-dessus des voies de chemin de fer en garantissant la sécurité des travailleurs, du rail et de ses usagers.



Suite à cette fermeture du ring, l’ensemble du trafic devra quitter le R9 par la sortie "Villette". Et une déviation sera mise en place via la rue de la Villette. L’accès au R9 depuis la Porte de France reste, lui, ouvert.