Chant d'Eole à Quévy: le meilleur vin mousseux du monde... est belge!

« C'est très étonnant comme résultat, explique le directeur du concours Thomas Costenoble. D'ailleurs, on a même dû analyser et réinterroger les dégustateurs une seconde fois. Ils étaient les premiers étonnés, mais quand la qualité est là, les résultats sont implacables. »

Le blanc et le rosé ont été primés au Concours Mondial de Bruxelles - © Sébastien Giron

Les vignes sont dominées par une demi-douzaine d'éoliennes, dont les pales tournaient méthodiquement ce lundi midi. Plus bas à l'intérieur d'un bâtiment moderne et gris, quelques bouchons de la Cuvée Prestige 2014 sautaient. Les responsables du domaine recevaient officiellement leur distinction.

« Pour nous, c'est un honneur et un privilège, explique Hubert Ewbank, le CEO du domaine. On met tellement d'énergie et de passion dans notre métier que de recevoir une telle reconnaissance, c'est exceptionnel. »