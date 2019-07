Championnat d'Europe de jet-ski à l'Eau d'Heure

Les amateurs de jet-ski sportif sont attendus ce week-end sur le site des Barrages de l'Eau d'Heure. L'une des plus prestigieuses compétitions européennes s'y déroulera pendant trois jours avec plus de 400 spécialistes de la discipline. Spectacle garanti pour une organisation gratuite pour le public.

Anthony Beernaut, l'un des organisateurs et pratiquant confirmé de la discipline précise : "C'est un sport qui est peu médiatisé, qui reste finalement relativement amateur, et ce genre de compétition internationale nous permet de toucher un public plus important. Cette manche fait partie d'un championnat qui a trois volets, un en Belgique, un aux Etats-Unis et la dernière en Thaïlande. Nous attendons des pilotes en provenance du monde entier, vu l'importance de l'enjeu."

Parking et accès à la manifestation sont fléchés sur le site. Seul point noir, l'accès aux Barrages pendant la durée de la manifestation pour ceux et celles qui ne souhaitent pas accéder au site réservé au jet-ski et qui devront passer par le village d'Erpion.