Chaleur: les tiques attaquent à nouveau

En cette période estivale, les tiques qui se nourrissent de sang chaud s'accrochent à vous lors de promenades en forêt ou même en ville, dans des parcs notamment. Bernard Guillaume est pharmacien à Mons. Il constate une recrudescence des piqûres depuis un petit moment déjà. "Une dame est venue il y a quelques jours avec sa petite-fille" nous explique-t-il, "la fillette avait été piquée par une tique au nombril. Et elle ne l'a pas vue tout de suite." D'où l'importance de bien "s'inspecter" lorsqu'on rentre chez soi.

Pas de panique

C'est le message du Docteur Pol Vincent, chef du service des urgences du CHR Mons-Hainaut : "En Belgique, un peu plus de 10 % des tiques sont contaminées par la bactérie Borrelia, responsable de la maladie de Lyme." Retirer une tique le plus rapidement possible réduit le risque d'infection , le risque aussi d’attraper la maladie de Lyme. Cette maladie bactérienne se traite bien si elle est diagnostiquée rapidement, mais peut dégénérer en maladie chronique quand elle n'est pas détectée.