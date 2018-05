Chaleur: les élèves veulent porter le bermuda à l'école

Avec les chaleurs de ces derniers jours, l'envie est grande de s'habiller léger. Et de venir en classe en bermuda. Mais les shorts sont interdits dans de nombreux établissements. La semaine dernière, des élèves d'Enghien se sont rebellés... 150 d'entre-eux sont venus à l'école en bermuda. Après dialogue, la direction a finalement plié. Mais depuis, le mouvement fait tâche d'huile. Ce lundi, ce sont 50 élèves de l’Institut Saint Boniface, à Ixelles qui ont montré leurs mollets. Ils sont arrivés en bermudas à l'école alors que le règlement l'interdit. "les filles ont le droit d'avoir les jambes découvertes. Elle peuvent porter des jupes ou même un short avec des bas. Et on ne comprend pas pourquoi les filles auraient le droit (...) d'être plus confortables en classe alors que les garçons pas spécialement", raconte cet étudiant. Lui, comme les autres élèves en short, ont été renvoyés chez eux. "Le règlement c'est le règlement" dit la direction.

A Leuze aussi

A Leuze-en-Hainaut aussi des élèves contestent le réglement. Au Centre Educatif St Pierre, tout a commencé il y a deux semaines. Un élève est venu en bermuda à l'école. La direction a prévenu immédiatement son père: "j'ai été appelé en disant qu'il fallait absolument que j'apporte un pantalon parce que ce n'était pas tolérable que mon fils soit en bermuda. Moi, j'ai dit qu'il faisait trop chaud et que j'estimais que mon fils pouvait aller en bermuda et que, donc, je n'allais pas apporter de pantalon. Le résultat est que mon fils a été confiné toute la journée dans la classe", raconte ce papa scandalisé.

Cette semaine avec le retour de la chaleur, une centaine d'élèves de l'école ont voulu protester contre l'interdiction du short. Ils sont venus en bermuda à l'école. Une initiative qui n'a pas plu à la direction. Selon le papa, ceux qui sont venus ce lundi en bermuda, "se sont tous vu recevoir le message qu'ils n'avaient pas intérêt à le refaire aujourd'hui sinon il y aurait sanction. Je trouve que pédagogiquement, c'est un peu limite."

Des poils sur les mollets?

Les premières et deuxièmes secondaires peuvent pourtant venir en short à l'école. Histoire "d'assurer la transition avec le fondamental" selon la directrice de l'école. Mais à partir du deuxième degré, c'est pantalon obligatoire. Pourquoi? Au sein de l'établissement, il circule une hypothèse pour justifier l'obstination de l'équipe dirigeante: la vue des poils sur les mollets des garçons serait susceptible d'échauffer les filles. Un argument qui n'est ni infirmé ni confirmé par la direction. Direction qui par ailleurs n'avance pas de motif clair à cette interdiction: "c'est comme ça", nous a répété la directrice ce mardi matin.

"Ils seront sanctionnés"

En attendant la direction n'envisage pas de revoir son règlement et "certainement pas sous la pression des élèves. Ceux qui viennent aujourd'hui en bermuda seront d'ailleurs sanctionnés" a conclu la directrice. Les élèves, et quelques parents, réclament un dialogue.

Ce mardi matin, ils étaient une bonne quarantaine de jeunes gens à avoir bravé l'interdit...