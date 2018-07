Chaleur et consommation de viande : les conseils pour éviter les désagréments après le barbecue

Il n'y a pas que nous qui souffrons de la chaleur. C’est aussi le cas des aliments que nous consommons. Et, en particulier, la viande. La canicule de ces derniers jours est propice à la prolifération des bactéries.

Pour Sarah Godin, médecin hygiéniste au CHR Saint-Joseph, il faut donc être particulièrement vigilant à l’heure du barbecue : " Dès qu’il y a des règles d’hygiène de base qui ne sont pas respectées, par exemple quand les aliments sont sortis trop vite du frigo ou quand la chaîne du froid n’est pas respectée, on prend un risque de développement bactérien très important. En Belgique, on a plus de 4000 cas de salmonellose chaque année et on sait qu’en période de canicule les risques sont augmentés. "

La cuisson de la viande est également capitale : "Il ne faut pas que ça soit brûlé à l’extérieur et cru à l’intérieur. La viande n’est pas stérile. Et une fois qu’on a une sauce et un peu de chaleur, on est dans des bonnes conditions pour le développement bactérien. Toutes les 20 à 30 minutes, les bactéries se multiplient. Après le barbecue, il vaut donc mieux jeter tous les aliments qui ont traîné plusieurs heures à l'extérieur."