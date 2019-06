Ces piscines qui coûtent beaucoup d'argent à nos communes

Sur la porte d’entrée de la piscine communale de Boussu, une feuille A4 annonce la fermeture. Depuis le 17 juin, il n’est plus possible de plonger dans le bassin. C’est devenu trop dangereux. "Du carrelage a sauté, des margelles aussi, il a fallu retirer l’échelle, nous montre Vincent Dubray, responsable technique de la Commune de Boussu. Au fond du bassin, de la peinture s’écaille et ça pourrait provoquer des coupures aux nageurs."

Avant de rouvrir la piscine au public, une grosse rénovation s’impose, mais le collège communal avance prudemment. Une société sera d’abord mandatée pour un diagnostic complet de l’état de la piscine avant d’entreprendre quoi que ce soit. "On s’attend à ce qu'une rénovation coûte un million, un million et demi au bas mot", glisse le directeur général Philippe Bouchez. Et le pouvoir communal n’est pas tout à fait sûr d’avoir les reins assez solides.