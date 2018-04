Ces Hennuyers qui ont cartonné au hit-parade: Johny Fostier, des Crazy Horse (2/4)

J'ai tant besoin de toi, Et surtout ne m'oublie pas, Ne rentre pas ce soir... Autant de tubes qui ont cartonné au début des années 70. On les doit au groupe Crazy Horse, emmené par le chanteur Alain Delorme et le guitariste-choriste Johny Fostier. Un groupe franco-belge qui démarre sa carrière à Mouscron et qui est lancé par les célèbres producteurs Jean Van Loo et Marcel Dekeukeleire. Le succès est immédiat."On avait trouvé un style", nous explique Johny Fostier devant un juke-box de la Maison Seynave à Mouscron. "Les paroles des chansons n'étaient peut-être pas très compliquées mais cela permettait à nos fans de les chanter avec nous et aujourd'hui encore quand je me produis dans des soirées, des fêtes de la bière, je commence à chanter et puis c'est parti, je n'ai plus besoin de continuer (rires)."

Crazy Horse a vendu plus de 3 millions de disques - © Marie-Anne Brilot - RTBF Les filles étaient au rendez-vous Le public est évidemment très féminin : "Aujourd'hui, elles sont mamans et grands-mères, parfois, elles reviennent me voir en spectacle avec des photos du bon vieux temps." Et pourtant, malgré le succès, les disques d'or en Belgique, au Canada et un peu plus tard la France qui surfe aussi sur la vague Crazy Horse, malgré tout cela, Johny Fostier, 67 ans, n'a "aucun regret" : "On en a bien profité, la presse, la police et les gardes républicains qui nous escortaient sur les Champs-Elysées à Paris, c'était fou." Le groupe a vendu plus de 3 millions d'exemplaires et quand une compil de leurs tubes sort au début des années 2000, c'est encore un carton. "C'est la preuve que les gens ne nous oublient pas malgré la séparation du groupe en 1975, [Alain Delorme décide alors de poursuivre sa carrière en solo]", poursuit Johny Fostier en feuilletant un album-photos qu'il rouvre pour nous. "Je ne regarde jamais ces photos ni ces coupures de presse. Je suis quelqu'un de positif et j'avance toujours dans la vie."

"On a gagne beaucoup d'argent mais on a beaucoup payé aussi" - © Marie-Anne Brilot Aucun regret Les chansons ont disparu des programmations dans les radios mais qu'importe, Johny Fostier poursuit toujours son petit bonhomme de chemin sans guitare et avec une bande-son car "les DJ nous ont un peu bouffés, mais on recherche toujours un chanteur un peu spécial et c'est ce qui me permet de continuer à faire des spectacles dans la région. Les gens viennent et cela prouve que le petit groupe belge, comme disaient les parisiens, que notre groupe a quand même marqué une certaine époque."

Johny Fostier plongé dans les souvenirs - © Marie-Anne Brilot