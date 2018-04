Ces Hennuyers qui ont cartonné au hit-parade : Christian Croain, du groupe "Les Polaris" (4/4)

Du groupe "Les Polaris", l'histoire de la variété française a retenu un énorme tube. En 1972, la formation emmenée par Christian Croain chante "Jolie Fille". Le titre adapté d'une chanson en allemand fait un carton en francophonie. Si bien que les petits Tournaisiens, qui écumaient jusqu'alors les chapiteaux du coin, sont propulsés sur les plateaux de télé en Belgique, en France et même au Canada.

Les années ont passé, mais l'enthousiasme de Christian Croain est resté intact. Les grands moments des Polaris, il en parle toujours avec une certaine excitation dans la voix. "Cette chanson, c'était un phénomène, se souvient-il. Elle nous a permis de côtoyer les plus grands sur les plateaux de télévision. On croisait Martin Circus, Michel Jonasz, Dalida... On s'est retrouvé classés au hit-parade. Quand ça vous arrive, c'est merveilleux."