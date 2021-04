Certaines aide-ménagères testées pour rassurer les clients

Les sociétés de titres-services souffrent beaucoup de la crise actuelle. Elles sont nombreuses à faire face à la méfiance des clients, moins enclins à laisser entrer chez eux une aide-ménagère. Pour dissiper ces craintes, certaines sociétés misent sur les tests rapides.

Une fois par semaine, Isabelle, aide-ménagère, est ainsi testée. "A la longue, ça fait mal de le faire mais on n’a pas le choix", nous glisse-t-elle. Pas le choix pour retravailler et rétablir la confiance avec les clients. Des clients qui apprécient la démarche et sont rassurés.

"Un travailleur fait en moyenne dix familles sur une semaine, explique Ophélie Lababsa, la directrice de la société Eko-Services de Cuesmes. Quand on parle de clusters en entreprises, pour nous, les entreprises ce sont les domiciles des particuliers. Si on ne détecte pas une aide-ménagère positive, ça peut donner plusieurs familles contaminées."

Cette prévention a cependant un coût pour l’entreprise. Dans le cas d'Eko-Services, ces tests représentent un investissement de 20 mille euros.