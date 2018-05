Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale : Mons et sa région vont célébrer les Canadiens libérateurs

"Une partie de l’histoire du Canada est à Mons et dans sa région." Le chargé d’affaires de l’Ambassade du Canada, Vincent Charron, est venu le dire à Mons lors de la présentation des célébrations qui se dérouleront dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a 100 ans, les armées du Commonwealth, et plus particulièrement les troupes canadiennes, libéraient Mons et sa région, après 4 ans de combats et d’immenses sacrifices. Vincent Charron rappelle "qu’au cours de la dernière semaine de la Première Guerre mondiale, l’armée canadienne a libéré toute la région située à cheval sur la frontière franco-belge, de Quiévrain à Casteau, et ce y compris la ville de Mons." C’est la phase finale des "Cent jours du Canada". Plus de 160 soldats canadiens reposent dans 13 cimetières communaux entre Quiévrain et Mons, deux soldats canadiens se trouvent au cimetière militaire de Saint-Symphorien. Le quart des 60 000 canadiens morts durant la Grande Guerre perdit la vie sur le sol belge. Parmi eux, le soldat George Lawrence Price.

Il est le dernier militaire de l’Empire Britannique tombé à quelques minutes de la signature de l’armistice le 11 novembre 1918. Cela s’est passé au Roeulx et "un tout nouveau mémorial édifié à sa mémoire sera inauguré le samedi 10 novembre" précise Benoît Friart, le bourgmestre qui annonce aussi "une rose George Price" alors que le coquelicot est traditionnellement associé au souvenir des combattants morts sur le front, "la rose sera porteuse d’espoir". A Quiévrain, c’est une "Quinzaine" canadienne qui mettra à l’honneur le pays des libérateurs. Bal de la Libération, inauguration d’un square des canadiens, bière de la Libération, autant d’activités qui ponctueront les commémorations avant les célébrations du 11 novembre. Pointons aussi à Soignies, la mise à l’honneur du Bouvier des Flandres, un chien largement utilisé pendant la Première Guerre en raison de ses aptitudes physiques, olfactives et d’intelligence. A la veille de la bataille de Mons, c’est à Casteau que le premier coup de feu britannique en Europe continentale a été tiré. Quatre années plus tard, au même endroit, l’infanterie canadienne s’arrête au moment du cessez-le-feu le 11 novembre 1918. Quant à la ville de Saint-Ghislain, elle accueillera notamment " The Pursuit Mons " pour une étape de plus de 100 cavaliers en uniformes d’époque provenant de 10 nations différentes. Le début et la fin de la Grande Guerre à Mons 4 ans après avoir connu les grandes commémorations du début de la guerre en présence d’une partie de la famille royale britannique, Mons veut "se réimprégner du drame et de la joie de la Libération" insiste le bourgmestre Elio Di Rupo, "beaucoup de jeunes canadiens sont venus mourir dans notre région, on se doit de s’en souvenir, d’en tirer les leçons et d’éduquer les plus jeunes." Mons veut en tout cas que ces commémorations soient aussi des moments heureux 100 ans après la tragédie. Se souvenir et fêter le Canada d’août à novembre. La liberté, l'émotion et le recueillement

Un moment de fraternité avec les Canadiens parce que Mons leur doit sa Libération - © Rtbf Trois mots que le coordinateur de ces commémorations veut mettre en avant. Pour Corentin Rousman, archiviste à la Ville de Mons, "dès le début de notre collaboration avec les autorités canadiennes, nous leur avons dit que nous avions aussi envie de faire la fête, et donc nous avons mis au point un programme culturel festif." Cet été, le Beau Vélo de Ravel fera étape à Mons où la thématique du centenaire de la Libération par les troupes canadiennes sera mise à l’honneur. En septembre, une cérémonie officielle soulignera l’importance de l’accueil des réfugiés de guerre par les habitants de Mons, alors déjà en restriction alimentaire. Des citoyens de Douai déportés par les autorités militaires allemande ont ainsi rejoint Mons en septembre 18. De fin octobre au 11 novembre, un spectacle son et lumière sera projeté tous les soirs sur la façade de l’Hôtel de Ville. Mais le point d’orgue des célébrations aura bien sûr lieu le 11 novembre avec une grande parade sur la Grand-Place. Il s’agira d’une reconstitution de ce que les montois et leurs libérateurs canadiens ont vécu cent ans plus tôt "pour commémorer un moment de liesse et de joie populaire" au bout d'un conflit mondial qui aura fait plus de 10 millions de morts et autant de disparus, invalides ou traumatisés. Tout au long de cette année, le Mons Memorial Museum nous invite d’ailleurs à nous interroger et à plonger dans le quotidien des soldats et des civils. Toutes les infos sur ces commémorations ici.