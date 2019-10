Celles : une commune sans majorité un an après les élections

Sur le plan politique, rien n’est simple à Celles. Dix mois après l’entrée en fonction des nouveaux élus, l’entité de 5600 habitants, proche de Tournai, est sans majorité au conseil communal. Il faut dire que les élections du 14 octobre 2018 ont été particulièrement serrées : Cel’Avenir (cartel PS-MR) est arrivé en tête avec 9 sièges sur 17, tandis que le groupe d’opposition Objectif Citoyen raflait les 8 autres. Le hic, c’est que le groupe Cel’Avenir a rapidement perdu sa courte majorité. En cause ? La condamnation en justice d’Anne Debouvrie. La socialiste a démissionné de son poste d’échevin tout en prenant soin de rester conseillère communale indépendante. Une situation qui l’a placée au centre du jeu politique avec la possibilité de voter soit avec Cel’Avenir, soit avec Objectif Citoyen.

Une peine de 6 ans sans majorité ?

"Anne Debouvrie a été condamnée, c’est nous qui purgeons la peine", déplore le bourgmestre Yves Willaert (PS – Cel’Avenir). Une peine de six ans sans majorité et une obligation de concertation et de négociation permanente. "Les dossiers présentés par le Collège sont parfois rejetés. Quand on est bourgmestre dans cette situation, on doit l’accepter. Finalement, c’est la démocratie qui travaille. Il faut écouter les remarques et les objections de l’opposition pour faire en sorte que nos dossiers passent."

Du côté de l’opposition "Objectif Citoyen", Jean Delestrain se dit à 100% pour le dialogue. "J’ai 36 ans de politique. Je n’ai jamais refusé la concertation. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. C’est ça que je reproche un peu à la majorité." Le groupe Objectif Citoyen a déjà eu la possibilité de faire passer certains projets grâce au vote d’Anne Debouvrie. "Mais de là à dire que c’est elle qui décide de tout à Celles, c’est exagéré, reprend Jean Delestrain. Elle ne s’est ralliée à notre position qu’à deux ou trois reprises. Ce n’est pas elle la vraie bourgmestre, mais c’est clair que c’est une pièce qui manque dans l’échiquier de Cel’Avenir."

Motion de méfiance ? "Pas à l’ordre du jour"

La situation politique actuelle à Celles est propice aux motions de méfiance et aux retournements de situations. Dans ce cas, Jean Delestrain pourrait devenir bourgmestre de Celles, fort de son meilleur score personnel aux élections. "Mais la motion de méfiance n’est pas du tout à l’ordre du jour, annonce le principal intéressé. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que ça résoudrait les problèmes."

Même si son fauteuil est tout sauf confortable, le bourgmestre du collège minoritaire Yves Willaert est lui confiant. "Même si on ne peut jamais dire jamais, je ne crois pas qu'il y aura une motion de méfiance dans 6 mois, confie-t-il. Parce que je pense que nous avons une relation de confiance de plus de 20 ans entre PS et MR au sein de Cel’Avenir." De la confiance et du dialogue, il en faudra de toute façon beaucoup au cours des cinq prochaines années. Histoire que la situation politique locale ne plombe pas le quotidien des Cellois.