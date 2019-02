Celles: l'échevine démissionnaire Anne Debouvrie pas disposée à être remplacée

A Celles, il manque un échevin au collège communal. A peine installée, la socialiste Anne Debouvrie avait démissionné suite à une condamnation dans une affaire privée. Et elle ne semble pas disposée à avoir un successeur. Celle qui siège maintenant comme indépendante joue un rôle d'arbitre entre la majorité et l'opposition. Ils sont huit dans chaque camp... et elle peut faire pencher la balance. Comme elle n'est pas prête à soutenir son ancienne équipe au pouvoir... ce point ne figurera pas au conseil communal de ce vendredi soir.

Le groupe d'opposition "Objectif Citoyen" estime que pour une petite commune comme Celles, ce sixième membre du collège communal n'est pas essentiel. Si on ne le nomme pas, on épargne 30.000 euros par an. Et on peut donner cet argent aux associations ou l'investir dans des projets.

Une position de force entre majorité et opposition

Mais le bourgmestre Yves Willaert ne voit pas pourquoi Celles devrait se priver d'un échevinat auquel la commune a droit. Histoire de se répartir le travail et d'offrir de la visibilité à un autre élu. Yves Dumonchaux était pressenti pour cette place. Mais il attendra. Ironie du sort, ce médecin travaille en étroite collaboration avec sa consoeur Anne Debouvrie au sein d'une maison médicale. On peut imaginer l'ambiance de travail qui doit y régner.

On ignore par contre quelles sont les motivations d'Anne Debouvrie pour bloquer ainsi cette décision. Est-elle vraiment sensible aux arguments de l'opposition ? Ou a-t-elle simplement pris conscience, en démissionnant du collège, de son pouvoir d'électron libre entre la majorité et l'opposition. Anne Debouvrie a la capacité de rendre sa commune ingouvernable. Mais le bourgmestre garde espoir qu'elle n'abusera pas de cette position de force.