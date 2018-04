"Ce que vous faites est odieux": nouveau clash au conseil communal de Mons

Une prestation de serment en larmes. Voilà ce à quoi ont assisté les membres et le public du conseil communal de Mons mardi soir, ainsi que les 15.000 personnes qui ont vu la (re) transmission sur Facebook de ce conseil communal. Le ton est une nouvelle fois monté entre le bourgmestre (PS) Elio Di Rupo et le chef de file (MR) de l'opposition Georges-Louis Bouchez, une heure et demie environ après le début du conseil communal (après avoir abordé le dossier du Plaza Art).

Demande de huis-clos

Georges-Louis Bouchez demandait le huis-clos, estimant disposer d'informations permettant de remettre en cause la désignation de la nouvelle directrice générale adjointe. En clair, il accuse les socialistes (et Elio Di Rupo en particulier) d'avoir modifié le statut de l'intéressée deux jours avant l'appel à candidature afin de lui permettre d'accéder à la fonction. "C'est une technique qui est insupportable, a hurlé le bourgmestre. Vous ne respectez rien. Aucune institution. C'est inimaginable et scandaleux", s'est-il emporté. "Où est-ce que vous avez appris ça ?"

"Ambiance..."

Alors que le chef de file MR continuait à réclamer le huis-clos, menaçant de révéler ses "informations" en séance publique, les échanges houleux ont continué :"vous ferez le recours que vous voudrez pour annuler" a lancé le bourgmestre, avant de poursuivre: "Ce que vous faites est odieux. J'espère que les montois se souviendront de votre méthode car vous qui prétendez vouloir occuper les plus hautes fonctions de la Ville, une attitude comme celle-là, elle est tout simplement indigne". Ce à quoi Georges-Louis Bouchez a rétorqué: "Moi, je ne favorise pas mes amis, Monsieur le bourgmestre!", rappelant, par ce sous-entendu, qu'Anne-Sophie Charle est l'ancienne cheffe de cabinet d'Elio Di Rupo.

Anne-Sophie Charle a finalement prêté serment dans une ambiance détestable et dans les larmes.