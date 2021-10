Catch Turbo : de nouvelles perspectives pour le développement stratégique de Charleroi d’ici 2027

Après de longs mois de travail, le Comité de Développement Stratégique de Charleroi Métropole a balisé les axes prioritaires pour la transition socio-économique de Charleroi Métropole d’ici 2027.

Baptisé "Catch Turbo", ce plan, est la suite du plan "Catch" mis sur pied après la fermeture de Caterpillar.

L’ambition est de créer entre 6000 et 8000 emplois d’ici 2025. Avec une nouvelle volonté : élargir les secteurs d’activité à soutenir dans la continuité du plan catch existant.

Denis Cariat est l’un des concepteurs de "Catch Turbo" : "Les forces vives de Charleroi ont voulu étendre la vision qu’on avait à d’autres secteurs. Donc, au départ, il y avait l’industrie de pointe, l’aéroport, la logistique, le digital et les biotechs. Et aujourd’hui on l’a étendu à l’innovation sociale, à l’alimentation, au développement du campus ville haute qui va regrouper universités, hautes écoles et centres de formations. Donc, vraiment élargir cette dynamique-là. C’est dans la continuité du plan Catch précédent où il y avait des objectifs qui avaient été définis de création d’emplois pour 2025. Et donc il y avait une série de chantiers qui avaient été identifiés pour être mis en place entre 2017 et 2020. Maintenant, on a fait, en quelque sorte, une mise à jour de la stratégie pour arriver à ces objectifs et aussi s’adapter à des changements qui ont quand même eu lieu assez récemment comme la pandémie ou les changements climatiques."



Au total, "Catch Turbo", c’est 80 projets regroupés en 23 chantiers au sein de huit axes prioritaires pour lesquels il va maintenant falloir trouver les financements. Notamment via le plan de relance de la Wallonie et les Fonds structurels européens.