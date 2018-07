Casteau: plusieurs chiens victimes d'un mystérieux empoisonneur

Shady et son maître - © C Legrand

Tigros, un chiot Husky de six semaines, n'a pas survécu à l'empoisonnement. "Je l'ai retrouvé couché sur le sol, incapable de se relever", raconte Léocadie Gobin. "J'ai cru que c'était à cause de la chaleur, je l'ai redressé mais sa tête retombait. Puis j'ai vu une mare de sang, avec des excréments". Le chien est conduit chez le vétérinaire, "mais il n'a pas passé la nuit, il avait six semaines seulement. C'est triste", poursuit Aliénor Gobin. Depuis, toute la famille fait des rondes dans le jardin, à la recherche d'éventuelles nouvelles boulettes. Car le mystérieux empoisonneur est déjà revenu, chez Raphael. "J'ai retrouvé des boulettes de viande sur ma terrasse, et dans le chenil! Heureusement, les chiens les ont laissées de côté. Ca leur a servi de leçon". Le jeune homme a installé des filets au dessus du chenil, pour éviter que les projectiles atterrissent près des chiens.