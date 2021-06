"Carolographie" : une nouvelle manière de célébrer le pays de Charleroi avec des photos

Comment casser l’image négative de Charleroi ? C’est le défi que se sont lancé trois jeunes Carolos. Durant quatre ans, ils ont photographié leur ville sous ses plus beaux atours. Le résultat se concrétise par une exposition baptisée "Carolographie".



Au départ de l’aventure, c’était juste une page Facebook puis le projet s’est étoffé pour devenir une expo. On y découvre une vingtaine de photographies de lieux emblématiques et d’autres moins connus. Mais aussi des grands chantiers de la métropole ou des initiatives plus locales. A chaque cliché, le visiteur peut scanner un QR-code avec son smartphone.



Alexis Barbarin est l’un des trois fondateurs de l’asbl " Carolographie " : " Les gens sont invités à scanner les QR-code pour avoir accès au contenu en plus comme d’autres photos mais également du texte informatif et des vidéos pour vraiment intéresser les gens et qu’ils aillent sur les lieux. Si les gens nous disent qu’ils sont ensuite allés, par exemple, sur un terril, c’est génial."



Objectif atteint avec cette habitante de Fleurus complètement sous le charme et en pleine découverte : " Les photos sont magnifiques. On avait découvert plusieurs sites en vrai en parcourant la boucle noire mais il y en a d’autres que je ne connaissais pas comme, par exemple, la construction du nouveau grand hôpital."



Bref, une exposition qui déclare sa flamme au Pays Noir et qui est donc à découvrir dans les locaux de l’abbaye de Soleilmont à Gilly. Elle est accessible tous les dimanches jusqu’au 19 septembre 2021.