Carolo inspiré par Stephen King, Olivier Lorent vient de publier La Traversée des Ombres

Le livre "La traversée des Ombres" vient d’être écrit par le Carolo Olivier Lorent. Un homme passionné par l'univers fantastique de Stephen King qui raconte ici une histoire de campeurs qui partent chercher du bois et qui sont retrouvés confus au petit matin, à 200 km de là.



Selon l’auteur, le livre est un hommage envers son maître : "Ca ressemble à première vue à une enquête banale pour le sheriff qui va être appelé à la rescousse et, très rapidement, on va partir dans des explications un peu plus surnaturelles et on pourrait parler de mondes qui s’entrecroisent et des choses que l’on pourrait croiser au quotidien sans même s’en rendre compte. J’ai une idée qui arrive pour écrire un roman ou un début de nouvelle et à partir du moment où j’exploite cette idée-là, j’ai l’impression que plein d’autres idées vont venir au fur et à mesure de l’écriture. Je suis bombardé d’idées. C’est mon premier roman et il y a une certaine fierté parce que c’est un travail qui a payé ses fruits donc il y a une certaine reconnaissance. Ca fait plaisir. J’ai déjà un deuxième roman qui est en préparation. J’ai aussi un recueil de nouvelles qui est terminé et donc j’ai plein de projets qui sont en attente."



"La traversée des ombres" est paru aux éditions Mémory et est disponible dans toutes les bonnes librairies.