Caroline Taquin devient députée-bourgmestre

Du coté des heureux en cet après 26 mai, on trouve Caroline Taquin. La bourgmestre de Courcelles fait partie des 3 candidats hennuyers du MR qui siégeront à la chambre.

Caroline Taquin a bénéficié des voix de la case de tête, au détriment du Montois Georges-Louis Bouchez, dont le score personnel était pourtant plus important. Une situation que connait bien Caroline Taquin, pour l'avoir expérimentée en 2014: « c'est vrai que c'était la déception aux dernières élections alors aujourd'hui je suis d'autant plus heureuse de pouvoir être élue députée. Cela dit, je resterai bourgmestre parce qu'il est important pour moi de garder le contact avec les citoyens. Je l'avais d'ailleurs promis aux Courcellois et le fait d'être députée va me permettre de relayer tant leurs demandes, leurs difficultés, leurs attentes que de prendre des décisions en ayant les pieds bien sur terre et sur le terrain. »