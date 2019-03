Carnaval de Tournai: les Confré'Rires se tatouent leur amitié sur la fesse!

Un lendemain de soirée difficile... Le sentiment qu'on a fait un truc de dingue... Puis on regarde sa fesse... Et la vérité qui tombe: un tatouage représentant sa confrérie au carnaval de Tournai.

C'est l'histoire de Florian et de sa bande de pote des Confré'Rires, une confrérie officielle du carnaval de Tournai: "On était en team building à Bordeaux. On y rejoignait un copain qui s'est installé là-bas. L'ambiance montant, l'un d'entre nous a proposé qu'on se tatoue la chose qui nous lie le plus: le carnaval. On a foncé."

La famille et les copines auraient préférés sans doute qu'ils réfléchissent un peu plus avant de se tatouer. "Ah c'est clair... On l'a d'abord annoncé via les réseaux sociaux. Ils n'y croyaient pas. On a reçu un beau savon".