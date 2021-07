Carburant : la hausse des prix devrait bientôt s’arrêter

Vous l’avez certainement remarqué : faire le plein vous coûte de plus en plus cher depuis quelques mois. Le prix de l’essence 95 RON E10 est à 1,588 euro par litre, une augmentation de 23 centimes par rapport à janvier 2021. Le prix du Diesel B7 est également en hausse : 1,573 euro par litre, soit 18 centimes de plus qu’au début de l’année. Ces niveaux de prix n’avaient plus été atteints depuis octobre 2014.

La reprise économique flambe les prix

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a subi un gros coup de frein sur le plan économique. Mais depuis janvier 2021, l’économie mondiale reprend progressivement. Cette réouverture relance subitement la demande en pétrole, entraînant une forte hausse des prix. "La reprise économique sur les marchés internationaux dope le principe de l’offre et de la demande. Il y a une demande de plus en plus croissante pour une offre constante. Cela a comme conséquence que les prix repartent à la hausse", explique Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en carburants et combustibles (Brafco).

Une stabilisation oui, une baisse non

Il faudra patienter encore quelques semaines pour voir cesser la hausse des prix. Selon Olivier Neirynck, "il y a une volonté au sein de l’OPEP – Organisation des pays exportateurs de pétrole – d’augmenter la production pour mener vers une stabilisation". Par contre, une baisse des prix n’est pas prévue.