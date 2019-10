Le dernier coup de pouce signé CAP 48 dont a pu bénéficier les " Ateliers du 94 " c’est un véhicule flambant neuf, une fourgonnette adaptée au transport de personnes hadicapées qui est essentielle à la vie de la petite communauté. Le centre de jour accueille une quarantaine de personnes et des activités à l’extérieur sont régulièrement organisées : " on fait pas mal d’activités différentes, on va à la SPA, à la piscine ou au bowling " nous raconte Sarah Durieux, intervenante sociale aux ateliers du 94 depuis cinq ans. " Comme on fait énormément d’activités extérieures, je prends à chaque fois le véhicule donc je dirais trois à quatre fois semaine, presque une fois par jour " complète-t-elle.

CAP 48 : des effets très concrets pour les "Ateliers du 94", à La Louvière. - © Tous droits réservés

Pour la première fois, l’ASBL a rentré un dossier auprès de CAP 48 au nom de son entreprise de travail adapté, une entreprise qui confectionne des costumes de Carnaval sur commande. " La fourgonnette permettra aussi de transporter tout le matériel, tous les tissus qui sont nécessaires à la confection des costumes ou pour aller prendre des mesures et chercher des commandes " ajoute Giovanni Demidio. Mais CAP48 et les Ateliers du 94 se sont déjà associés plusieurs fois par le passé. L’ASBL Louvièroise a fêté ses cinquante ans et est l’une des plus anciennes de Belgique, elle a donc connu l’évolution de l’aventure CAP48 et a pu rentré des dossiers de subsides à plusieurs occasions : " oui, avec CAP48 c’est une très longue histoire " abonde Giovanni Demidio. " CAP48 et auparavant 48.81.00 nous ont aidé pour toute une série de projets. Nous faisons la différence entre les projets qui sont vitaux pour nous, comme l’achat des minibus ou par exemple la mise en conformité de notre ascenseur au début des années 2010, et à côté de cela nous avons des projets qui sont destinés à améliorer le quotidien des personnes handicapées que nous accueillons. Par exemple, notre salle de sport, l’annexe où nous organisons les activités musicales, mais aussi l’achat et l’aménagement d’une des maisons extérieures, tout cela a été en partie financé par CAP 48 et ce ne sont là que quelques exemples parmi d’autres " nous confie-t-il.

La preuve s’il en fallait encore que les dons faits à CAP 48 ont effectivement des effets très concrets sur le quotidien des personnes handicapées en Belgique et sur le travail des travailleurs sociaux qui les accompagnent.

