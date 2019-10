CAP 48 : début de la campagne de vente des post-it ce vendredi

Veste rouge ou Kway jaune, ils vous aborderont dans les centres commerciaux ou à l’entrée des supermarchés. Faites un bon accueil aux bénévoles de CAP 48 ! La vente des post-it démarre aujourd’hui. Et rappelez-vous c’est pour la bonne cause : CAP 48 défend les personnes en situation de handicap depuis plus de 60 ans. L’opération de générosité a d’ailleurs ses fidèles. Rencontre avec une famille qui rassemble 3 générations de bénévoles.

Toute la smala s’y met

Dans la famille Poletto, les deux grands-parents, les parents, le petit-fils de 3 ans et même le petit dernier de 3 semaines participent à l’opération. "Chacun à sa façon. Notre petit Gaspard sera dans l’ambiance pour soutenir son papa et son grand frère aussi.", nous lance la maman. 40 ans que toute la famille s’affaire à vendre toutes sortes de choses pour l’opération. Plusieurs milliers d’euros récoltés aussi. Ils ont tout connu, tout vendu "les pins, les magnets du Roi Lion, les chocolats Bla-Bla, les porte-photos aussi."

Mélanie, la grand-mère, travaillait dans le milieu du handicap. Tout le monde est donc sensibilité à cette cause. Pour René, le patriarche, être bénévole pour CAP 48, c’est la moindre des choses : "Nous avons la chance d’être en bonne santé. Du coup, qu’est-ce que c’est pour nous de consacrer un peu de temps à aider les autres ? !"

La campagne CAP 48 se termine le 13 octobre. 15.000 bénévoles seront sur le terrain. Une campagne rythmée par un nouveau slogan "balance ta gêne", autrement dit arrêtez d’être gênés face aux personnes handicapées.