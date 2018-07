Camping du Valjoly : là où vacanciers belges et français attendent le match avec impatience

Situé à Eppe-Sauvage, en France, à quelques pas de la frontière franco-belge, le camping du Valjoly est plutôt fréquenté en ce mois de juillet ensoleillé. A quelques mètres d'une superbe étendue d'eau bien rafraîchissante, l'endroit se situe à proximité de Beaumont et de Chimay mais aussi de Maubeuge.

Actuellement, l'ambiance monte parmi les résidents car, dans chaque camp, Belges et Français préparent leurs arguments à l'approche du match de ce soir.

Dans ce camping, il y a des petites haies, des tentes, des caravanes et, au milieu, le bar. Et, pour trouver les supporters de chaque équipe, c’est plutôt facile : il suffit de suivre les drapeaux et les maillots de foot. Facile dès lors de repérer ces trois ados aux couleurs des Diables Rouges qui se baladent la balle au pied. Plus loin une troupe de scouts français s'installe et les confrontations commencent. Les débats se poursuivent sans fin et, parfois, c'est dans la même caravane qu'on n'est pas d'accord.

Chacun a donc son pronostic et tout le monde sera devant les écrans ce soir à 20h00 pour la demi-finale France-Belgique.