Camille Bauer, une jeune cantatrice hennuyère à Paris

A l’entendre donner de la voix, sur la scène du théâtre de Flagey, on a peine à croire que Camille Bauer était si discrète, petite. "Je chantais très peu… juste à la chorale ! Spontanément, c’était difficile".

Le déclic s’est fait vers l’âge de 10 ans, lorsqu’elle le Chœur d’enfants du Hainaut. "J’ai eu le coup de foudre. Puis à 13-14 ans, j’ai participé à une comédie musicale. Là, j’ai pensé : c’est vraiment ce que je veux faire de ma vie !". Encore 10 ans plus tard, la voilà à Paris, au conservatoire. "J’ai également fait 3 ans de conservatoire à Bruxelles, mais, en chant surtout, nous sommes nombreux à partir à l’étranger. C’est vrai qu’à Paris, la formation est vraiment top. Très complète. En plus des cours de chant, j’ai de la danse, des cours sur la respiration, la posture, des cours de langue…" Bref : tout ce qui peut la préparer au métier dont elle rêve : chanteuse à l’opéra (les œuvres d’Haendel et de Mozart sont parmi ses préférées).

A Paris, je vis entourée de gens passionnés de musique, avec qui je vais au concert, je partage plein de choses, l’envie de bien faire…

Elle a déjà eu plusieurs fois l’occasion de se produire dans des lieux prestigieux, accompagnée parfois de chanteurs et musiciens renommés, "j’ai eu la chance de travailler avec Lionel Lhote par exemple, ou Lore Binon, Pierre Yves Pruvot, Angélique Noldus, Inge Spinette et d’autres". Camille a des étoiles plein les yeux, mais ne perd pas le nord pour autant. En parallèle de ses études musicales, la jeune femme a fait des études de droit. "J’ai déjà fait 4 ans. Il ne reste plus que la dernière année, et je compte bien terminer un jour mes études". Elle y voit un "plan B", une sécurité, mais aussi une forme d’équilibre. Comme le yin a besoin du yang, sa fibre artistique s’accommode très bien d’un regard de juriste. "Quand j’étudiais le droit en même temps que la musique, j’avais l’impression que c’était deux parties différentes de mon cerveau qui fonctionnaient".

Sa famille la soutient, "à 200% ! Ils sont toujours derrière moi, mais sans me pousser !" Elle revoit ses parents et ses frères au moment des congés. Des pauses bienvenues, qui lui permettent de se ressourcer. "A Paris, je vis entourée de gens passionnés de musique, avec qui je vais au concert, je partage plein de choses, l’envie de bien faire… il y a beaucoup d’émulation entre nous". Mais toute médaille a son revers. "C’est parfois un peu stressant, cela fait du bien de s’extraire, parfois, de cette atmosphère. Rentrer en Belgique, voir sa famille, ses amis, et penser à autre chose."